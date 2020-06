Sint Anthonis, de verborgen nertsenhoofdstad van Nederland?

In de gemeente Sint Anthonis zijn er drie bedrijven besmet; allemaal in Landhorst. Eentje ligt in ieder geval aan de Klotweg. Zover is duidelijk. De Klotweg; een stoffige zandweg waar al tijden een verzoek ligt om het te asfalteren.



Even verderop schijnen nog drie andere bedrijven te liggen. Allemaal gevestigd in het uiterste buitengebied van de gemeente. Zo heeft Landhorst er waarschijnlijk 4 en Oploo 3.



Op de website van het CBS staat dat er vorig jaar in totaal 128 nertsenfokkerijen in Nederland waren, hiervan staan er 13 in de gemeente Sint Anthonis. Al sinds 2012 ‘de nertsenhoofdstad’ van Nederland. Ter vergelijking, in Mill en Sint Hubert zijn er 4 en in Gennep 3.



Maar na een rondvraag aan enkele inwoners van Sint Anthonis wordt al snel duidelijk dat niemand weet waar de fokkerijen precies liggen.