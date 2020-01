Sint Anthonis een dag na de overval én de straatroof: ‘Ik dacht: het is begonnen, het is oorlog’

Een helikopter, cirkelend boven Sint Anthonis: het is zo ongebruikelijk dat het snel intimiderend is. In ieder geval voor meneer X, die deze middag met een leeg geschraapte pot tartaarsaus voor de ingang van supermarkt Jan Linders staat.



,,Ik dacht: het is begonnen. Wat mijn ouders in ’40 hebben meegemaakt, gaat nu weer gebeuren. Iran en Amerika. Het is oorlog.’’



De helikopter was een politiehelikopter. Cirkelend boven Sint Anthonis werd gezocht naar een overvaller. Supermarkt Jan Linders werd zondagavond namelijk overvallen, rond 19.30 uur. Een donkere man in zwarte kleding en een legergroene trui ging er met een onbekend geldbedrag vandoor.