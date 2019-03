Sint Anthonis: werkzaamheden aan Jan Linders opnieuw stilgelegd

Sijbers: ,,Jan Linders kan niet de juiste certificaten overhandigen. Er is een muur weggehaald die voor een deel dragend was. Daarvoor in de plaats is een balk geplaatst. Die is verkeerd erin gezet, de ankers zijn niet goed geplaatst en we weten niet of die balk genoeg brandwerend is. En zo zijn er meer zaken. We gaan niks goedkeuren voordat alles helemaal in orde is. Dat betekent dat iedereen eruit moet en de opening woensdagochtend zeker niet door kan gaan. Dat is de verantwoordelijkheid van Jan Linders. We hadden gedacht dat zo'n groot bedrijf haar zaakjes beter voor elkaar had.’’