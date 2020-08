Slachtoffer motorongeluk Oploo is 62-jarige man uit Gennep

Over de toedracht van het ongeval kan de politie nog niets zeggen. Een team van de verkeersongevallenanalyse (VOA) doet daar nog onderzoek naar. Volgens mensen die ter plekke zijn geweest zou de motorrijder hebben moeten uitwijken en is hij vervolgens in botsing gekomen met een auto. De auto is aan de andere kant van de weg in een droge sloot terechtgekomen.