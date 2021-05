Slapeloze nachten door stuiterende vrachtwagens: ‘Ze hebben de weg te ver verlaagd’

Na 108 jaar is het einde verhaal voor Het Fietsen­huis in Ledeacker: ‘Wel een traantje wegpinken’

4 mei LEDEACKER - Het ging allemaal iets sneller dan Theo Aben (67) in zijn hoofd had. Over een jaar of twee, drie stoppen, was het idee. Maar al over drie weken trekt hij de deur van zijn fietsenwinkel in Ledeacker definitief achter zich dicht. Zoon Fons (38) wilde hem wel overnemen. Maar de tijd zit niet mee, financieel is het geen haalbare kaart. Dus verdwijnt Het Fietsenhuis na 108 jaar uit Ledeacker.