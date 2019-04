Speciaal naar Sint Anthonis voor de opening van supermarkt Jan Linders: ‘Eindelijk’

SPECIAL Feestje of festival in gemeente Sint Anthonis? Liefst voor en door eigen inwoners

15 april SINT ANTHONIS - In de gemeente Sint Anthonis kan best een feestje worden gevierd. Of een festival. Of een groot sportevenement. Ook in de komende jaren. Maar in de nieuwe regels die de gemeenteraad deze week aanvaardt, zijn er wel de nodige beperkingen. Die gelden vooral voor organisaties van buiten de gemeente die plannen hebben.