Stevensbeek wint, maar niet één miljoen euro in spelshow De Weg naar het Miljoen

Autoslope­rij Claassen mag terrein uitbreiden en verbouwen langs Sint Anthonis­weg

8 november RIJKEVOORT / DE WALSERT - De kans is groot dat Claassen Autorecycling er over enkele maanden heel anders uitziet dan nu. Een nieuw bestemmingsplan geeft het bedrijf van John Claassen aan de Sint Anthonisweg in Rijkevoort-De Walsert mogelijkheden om uit te breiden.