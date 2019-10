Stinkende varkensbedrijven nog dit jaar uitgekocht

Bestuurder gewond bij eenzijdig ongeluk op Klotweg in Landhorst

4 oktober LANDHORST - Een automobilist is vrijdagmiddag op de Klotweg in Landhorst tegen een boom gebotst. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg, kwam in de berm terecht en tegen een boom tot stilstand. De man raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.