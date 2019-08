Vader en dochtertje gewond bij ernstige aanrijding Landhorst

De automobilist raakte door onbekende oorzaak in een slip en raakte één van de bomen langs de weg, waarna de auto over de kop sloeg.



Een mobiel medisch team werd ingevlogen met de traumahelikopter om assistentie te verlenen. Het meisje was vrij snel uit de auto, maar de vader zat bekneld in het autowrak. Het duurde enige tijd voor hij door de hulpdiensten uit de auto bevrijd kon worden. Zijn dochtertje was al met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



In de auto zaten ook twee honden, zij maken het naar omstandigheden goed. De dierenambulance ontfermt zich over hen.



De Quayweg is tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor verkeer.