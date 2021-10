Ventweg bij Sint Anthonis waar Eritreeër op de fiets om het leven kwam, is ‘veilig’

Die QR-code is een splijtzwam in politiek Land van Cuijk

11 oktober CUIJK - Wel of geen controle op de QR-code vanavond bij de politieke bijeenkomst in de schouwburg in Cuijk? Die vraag is een splijtzwam binnen de politiek. Besloten is dat een QR-code, die aangeeft of mensen gevaccineerd zijn, een negatieve Test voor Toegang hebben of de ziekte corona hebben doorgemaakt, niet nodig is. Dat om de bezwaarmakers tegen het gebruik van de code tegemoet te komen. De horeca blijft daarom gesloten. Pas als die opengaat wordt er op de QR-code gecontroleerd.