Verdachte met Jumbo-tas en ‘enkele tientjes’ op de vlucht na overval op supermarkt Jan Linders in Sint Anthonis

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat supermarkt Jan Linders in Sint Anthonis is overvallen. In juni 2020 en in januari van dat jaar was het ook al raak. Bij de overval in juni werd het personeel bedreigd met een mes.



De twee overvallen in korte tijd werden toen opvallend genoemd. Sint Anthonis is volgens de landelijke criminaliteitslijstjes een veilig dorp.



De overvallen waren aanleiding voor de bedrijfsleiding om stickers op de deuren te plakken met het verzoek aan klanten om na 18.00 uur ’s avonds vooral met pin te betalen. Achterliggende gedachte: met minder cash in de kassa’s zouden overvallers minder snel geneigd zijn een bezoek te brengen aan de supermarkt.