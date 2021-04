Verdenking dealen bestond al langer, wapenvondst boven apotheek wel een verrassing

Over een paar jaar smikkelen en smullen in voedselbos Westerbeek

4 april WESTERBEEK - Het is nog even geduld hebben voor onder andere bijtjes, vogels en eekhoorns, maar over een paar jaar treffen ze aan ’t Zand in Westerbeek een weelde aan bloemen, bessen, krenten en noten. De gemeente Sint Anthonis heeft er afgelopen week namelijk een nieuw bos laten aanplanten, ongeveer vier voetbalvelden groot. Een deel daarvan is voedselbos.