Volkszanger Johnny Romein is nu beveiliger in een ziekenhuis en mist de deinende mensenmassa's op volle pleinen

,,Wat kan er in een jaar toch veel veranderen”, verzucht Johnny Romein. Begin maart 2020 had de volkszanger uit Sint Anthonis nog veel werk. ,,Het leven kan zo raar lopen, joh. Een jaar geleden had ik door de corona-maatregelen in één keer een lege agenda. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Eén keer heb ik vorig jaar nog kunnen optreden, in augustus in de schouwburg in Venray. Dat was een akoestische show, live met een pianist. Voor de rest he-le-maal niks.”