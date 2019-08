Vrachtwagen verliest kratten met kippen

Zwemmer vindt granaat in Radioplas­sen Stevens­beek, EOD haalt explosief op

29 juli STEVENSBEEK - Dat was even schrikken voor de zwemmer die deze maandagochtend een explosief vond in de Radioplassen in Stevensbeek. De man die de vermoedelijke granaat aantrof, belde de politie en gaf de locatie door van de vindplaats. Gelukkig bleek het explosief ongevaarlijk.