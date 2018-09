Wanroijse Johan krijgt Q-koortsgeld, maar dat voelt als fooi

Huldiging wereldkam­pi­oen Jeffrey Herlings wellicht in Sint Anthonis

18 september SINT ANTHONIS - Burgemeester Marleen Sijbers van Sint Anthonis is in gesprek met het team rond de nieuwe wereldkampioen MXGP Jeffrey Herlings over een officiële huldiging. Herlings woont in Oploo en is dus ingezetene van Sint Anthonis. Een datum is nog niet geprikt, laat een woordvoerder op het gemeentehuis weten.