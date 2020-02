Wolf is terug in Brabant; schapen in Venhorst en Boekel waren prooi van roofdier

CDA, Alpe d'HuZes, Afghanis­tan en parkeren bij Nieuwscafé in Boxmeer

29 januari BOXMEER - Hoe groot was het feest bij het CDA in Mill na de historische volksraadpleging over de gemeente herindeling? Hoe bereid je je voor op deelname aan Alpe d'HuZes, terwijl je beste vriendin aan de ziekte overleden is? Hoe beleef je als marinier een uitzending naar Afghanistan en waar en hoe lang mag je in Boxmeer nu eigenlijk parkeren?