Wonderlijk gezicht: sleurende honden in bossen bij Landhorst

Was wethouder Bollen wel integer? Dit zegt het onderzoek

28 november SINT ANTHONIS - Eerherstel voor wethouder Wouter Bollen in Sint Anthonis. Burgemeester Marleen Sijbers stelde een onderzoek naar hem in: was hij wel integer? Ja hoor, niks aan de hand, concludeert de gemeenteraad nu het onderzoek is afgerond. Maar waar ging het nu precies over?