Zeer grote bosbrand op de Nederheide onder controle

Er zou sprake zijn van een flinke rookontwikkeling. Iets na 17.00 uur werd opgeschaald naar grote brand. Rond 17.30 uur werd opnieuw opgeschaald.



Hoe groot de omvang van het gebied is, is nog onduidelijk.De brand woedde voornamelijk laag bij de grond, dus niet in de bomen. Het vuur werd door een voorbijganger geconstateerd. Doordat het een risicovolle plek betrof en het gortdroog is, werd er flink opgeschaald.



Drone-team

Een helikopter verkende het gebied vanuit de lucht. Ook een drone-team bracht het gebied in kaart. De brandweer rukte uit met groot materieel en watertanks aanwezig, er waren wagens uit Someren, Helmond, Beek en Donk, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende en Sint-Anthonis.



De brandweer heeft nog enige tijd nodig om het vuur na te blussen.