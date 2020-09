Zeker 66 mensen besmet na corona-uitbraak op nertsenboerderijen, blijkt uit onderzoek

Dat laatste staat in een diepgravende studie van diverse Nederlandse onderzoeksinstituten, waar Wageningen Bioveterinary Research er één van is. Conclusie luidt dat het coronavirus op de nertsenboerderijen oorspronkelijk is geïntroduceerd door de mens, waarna het zich waarschijnlijk wijd heeft verspreid onder de dieren. En vervolgens ook weer andere mensen besmet zijn geraakt.

Vijf bedrijven uit Sint Anthonis

De analyse richt zich op de eerste zestien nertsenboerderijen waar het coronavirus is ontdekt, waaronder vijf bedrijven uit de gemeente Sint Anthonis. Het aantal besmette firma’s is inmiddels opgelopen tot vijftig in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Vaak worden duizenden dieren geruimd bij de vondst van een brandhaard.



Om een beeld te krijgen van de manier waarop het coronavirus zich verspreidt op en tussen nertsenboerderijen, werden onder meer de eigenaren van de bedrijven benaderd voor contactonderzoek. Uiteindelijk werden 97 werknemers en directe contacten getest op het coronavirus. Twee derde bleek geïnfecteerd te zijn.



Het is overigens niet per definitie zo dat zij het coronavirus allemaal via nertsen hebben opgelopen. Al bestaat er wel aanwijzingen voor dat dieren de meest waarschijnlijke bron van infectie vormen, staat in de studie.