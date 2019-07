Zwemmer vindt granaat in Radioplassen Stevensbeek, EOD haalt explosief op

In Cuijk gaan meer kinderen naar de dagopvang

13 juli CUIJK - Het aantal kinderen dat naar de kinderdagopvang gaat, is in Cuijk fors toegenomen. In 2017 bezochten in de gemeente 520 kinderen - 56,5 procent van de groep van 0 tot 4 jaar - een kinderdagverblijf. Vorig jaar steeg dat aantal naar 710 kinderen, 77,2 procent.