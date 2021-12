Aantal Nederlandse influencers groeit razendsnel: ‘Je moet er hard voor werken’

Medewer­kers Activision Blizzard eisen ontslag topman die 'wist van beschuldi­gin­gen seksueel wangedrag’

Een groep van zo’n 150 medewerkers van Activision Blizzard eist het ontslag van topman Bobby Kotick. Hij zou al jaren hebben geweten van beschuldigingen van seksuele intimidatie bij de Amerikaanse producent van videogames, onder meer bekend van de spellen World of Warcraft en Call of Duty. De groep legde uit protest een tijdje het werk neer en stond voor het hek van het hoofdkantoor van Activision Blizzard in een voorstad van Los Angeles.

17 november