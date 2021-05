Androidvirus plundert bankrekeningen: wie getroffen is, moet alles wissen

Het zit genesteld in een zogenaamde app voor bezorgdiensten. Eenmaal geïnstalleerd loert het virus mee in je bankierapps, waarbij het probeert de ontvanger bij een overboeking te veranderen. Op die manier maak je onbedoeld geld over naar criminelen.

Verdachte sms’jes

Het virus verspreidt zich vooral op één manier: in malafide sms’jes. Het lijkt alsof DHL of UPS een trackinglinkje voor een verwacht pakketje stuurt, met daarin een link naar een app om het bezorgproces te volgen.

Wie het virus wil vermijden, moet dus niet klikken op linkjes in zulke verdachte sms’jes. Twijfel je over de authenticiteit van een berichtje toegestuurd door een vriend of familielid? Bel ze dan even op, om te zien of het bericht echt van hen afkomstig is. Dan weet je het zeker.