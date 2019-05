Apple-baas Tim Cook: ‘Digitale privacy zit in een crisis’

Review Deze uitsteken­de oled-televisie is de goedkoop­ste op de markt

4 mei Oled-televisies beginnen de laatste jaren steeds betaalbaarder te worden. Dat mag ook wel, want in het verleden was je namelijk al gauw 2000 euro of meer kwijt voor een televisie met een modern oled-scherm. Hardware.info bekeek de allergoedkoopste tv in deze categorie en kwam erachter dat goedkoop zeker niet altijd duurkoop is.