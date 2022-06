Apple past betaalmethode datingapps aan en voorkomt nieuwe miljoenenboete

De oorlog in Oekraïne via 'Streetvie­w': VVV van Kiev biedt virtuele tours door verwoeste steden

Kapotgeschoten flatgebouwen, overal puin, gaten in wegen, uitgebrande auto's en tanks, maar vooral een ongelooflijke doodse stilte. Met nieuwe virtuele tours door Oekraïense steden als Boetsje en Irpin brengt het toerismebureau van de regio en de stad Kiev de (gevolgen van de) oorlog in het land akelig scherp in beeld.

17 mei