Bas (46) schrikt wakker achter het stuur en weet dat het anders moet: nu is ‘zijn’ AFAS een miljoenenbedrijf

Musk: ‘Twitterge­brui­kers moeten 8 euro per maand betalen voor blauw vinkje’

De blauwe vinkjes die aangeven dat een Twitteraccount geverifieerd is, zullen voortaan 8 dollar (zo'n 8 euro) per maand kosten. Dat maakte eigenaar Elon Musk zojuist bekend. De prijs kan wel nog wat afwijken per land. Het huidige systeem noemt hij ‘bullshit’.

2 november