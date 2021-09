‘Bekende gebruikers vrijgesteld van regels op Facebook’

Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van interne documenten van het socialemediabedrijf. Sommige gebruikers werden helemaal niet gecontroleerd, anderen pas als er ophef over een bericht ontstond. Facebook ontkent bepaalde gebruikers een voorkeursbehandeling te hebben gegeven.

In totaal vielen 5,8 miljoen accounts onder het programma met de naam XCheck (cross-check). Daardoor ontstond een onzichtbare elite onder de kleine 3 miljard gebruikers van het sociale netwerk. Om het systeem in stand te houden, misleidde Facebook bovendien de toezichtsraad die het bedrijf juist had opgericht om te kijken of het de regels handhaaft.

Een voorbeeld van een persoon die een voorkeursbehandeling kreeg is voetballer Neymar. De Braziliaan kon in 2019 naaktfoto’s op Facebook plaatsen van een vrouw die hem had beschuldigd van verkrachting terwijl zulke foto’s volgens de regels van Facebook altijd verboden zijn.

Onjuist

Andere accounts op de beschermde lijst konden berichten plaatsen met inhoud die door de feitencheckers van Facebook al eerder als onjuist waren bestempeld. Zo konden zij Hillary Clinton ervan beschuldigen groepen pedofielen te hebben beschermd en over toenmalig president Donald Trump beweren dat hij alle vluchtelingen voor ‘beesten’ zou hebben uitgemaakt.

In 2019 hield Facebook de praktijken intern al eens tegen het licht. Daaruit bleek dat gebruikers op de beschermde lijst regelmatig voorgetrokken werden. De interne controle noemde dat toen ‘niet in het openbaar te verdedigen’. ,,We doen niet wat we publiekelijk beweren te doen.”

Reactie Facebook

Facebook ontkent in een reactie de misleiding van de eigen toezichtsraad. Volgens een woordvoerder is kritiek op XCheck gepast, maar is dat systeem juist opgericht om berichten nog eens te controleren, zodat ze goed begrepen worden. Bovendien zou Facebook bezig zijn het systeem van beschermde gebruikers af te bouwen.

Een deel van de documenten waar The Wall Street Journal over beschikt, is ook in handen van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Die zijn doorgespeeld door iemand die hoopt als klokkenluider te worden aangemerkt door de Amerikaanse autoriteiten.

