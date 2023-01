Bespaar geld: probeer je make-up eerst uit in een van deze gratis apps

Wil je eens blauwe mascara proberen? Roze oogschaduw? En paarse lippenstift? Heb je zin in een nieuw look, maar geen zin om een miskoop te doen? Probeer ‘m dan gewoon eerst uit in een gratis make-up-app.

Vind je het leuk om nieuwe make-up-looks uit te proberen? Er zijn tientallen (gratis) make-up-apps te vinden in de Google Play Store, waarmee je inspiratie kunt opdoen voor nieuwe looks. Het is in de overvolle Android-winkel echter soms lastig om de parels te herkennen.

We testten daarom verschillende gratis make-up-apps voor Android. Dit waren de vier beste.

Pretty Makeup - Beauty Camera

Pretty Makeup - Beauty Camera is de enige app die we noemen waarbij alle make-up-functies écht gratis zijn. Alleen het ontgrendelen van alle haarstijlen kost je eenmalig 9,99 euro. Helaas is er ook een keerzijde: reclame. Na een optie of tien uitgeprobeerd te hebben, krijg je standaard een korte reclame te zien.

Dit is een vrij simpele app. Een beetje kleur op je lippen, een likje mascara en dan houdt het eigenlijk op. Zo zijn er bijvoorbeeld erg weinig opties voor de kleur van je lippenstift en ontbreken texturen als mat en gloss zelfs helemaal. Beauty-functies, waarmee je bijvoorbeeld je ogen groter kunt maken of je neus kunt versmallen, zijn eveneens afwezig. Ook valt op dat de app niet echt slim is. Zo komen je wimpers bijvoorbeeld dwars door een pluk haar heen.

YouCam Makeup - Selfie Editor

YouCam Makeup - Selfie Editor kent verschillende slimme functies, zoals een huidanalyse, waarmee automatisch imperfecties, zoals rimpeltjes en vlekjes, weggewerkt worden. Ook wordt concealer bijvoorbeeld automatisch op de juiste plekken aangebracht. Helaas heeft ook deze app weer moeite met het bepalen van voorgrond en achtergrond.

De hoeveelheid functies is enorm groot, soms zelfs overweldigend. Je kunt overal texturen en patronen voor kiezen, zo kun je bijvoorbeeld tot wel vijf kleuren oogschaduw tegelijk gebruiken, die je in verschillende patronen kunt aanbrengen en waarbij je elke kleur afzonderlijk kunt aanpassen. Je kunt zelfs de rimpeltjes in je lippen gladstrijken. Daarom is het extra jammer dat het eindresultaat soms een beetje nep aanvoelt.

Een aantal functies is betaald, maar mag je drie keer per dag gratis proberen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het camoufleren van donkere kringen. Wil je daar vaker gebruik van maken? Dat kost je 5,49 euro per maand of 27,99 euro per jaar.

Perfect365 Makeup Photo Editor

Anders dan de twee apps die we hierboven bespraken, geeft Perfect365 Makeup Photo Editor wel een natuurlijk eindresultaat. Zelfs wanneer je ervoor kiest om je lippen op te pompen of de kromming van je wenkbrauwen aan te passen. Ook alle voorgeprogrammeerde looks geven een passend resultaat.

Perfect365 Makeup Photo Editor is erg gebruiksvriendelijk: alles staat op een logische plek en de vormgeving is simpel. Naast de vele make-up- en beautyfuncties, waarmee je je gezichtsvorm en je features kunt aanpassen, kent de app weinig overbodige extra’s. Wel is het leuk om de looks van echte visagisten te proberen.

Als je de gratis versie van deze app gebruikt, word je op gezette tijden onderbroken door vrij lange reclames. Wil je daarvan af, dan kost dat je 2,99 euro per maand of 19,99 euro per jaar. Door voor de betaalde versie te kiezen, kun je je foto’s ook in hogere kwaliteit opslaan.

B612 Camera&Photo/Video Editor

B612 Camera&Photo/Video Editor is een stuk slimmer dan de apps die we hierboven bespraken. Deze app snapt bijvoorbeeld wel dat oogschaduw achter je wimpers hoort. Dat zie je ook terug in de tientallen ingebouwde looks van de app. Die geven stuk voor stuk een kloppend resultaat.

B612 Camera&Photo/Video Editor biedt wat betreft de hoeveelheid opties de gulden middenweg: er zijn genoeg opties om te proberen, zonder dat je erdoor overweldigd wordt. De app is sowieso gebruiksvriendelijk, omdat de functies allemaal een logische plek hebben. Wat bovenal fijn is, is dat het eindresultaat van je bewerkingen er natuurlijk uitziet, misschien nog wel meer dan bij Perfect365 Makeup Photo Editor.

Ook B612 Camera&Photo/Video Editor is voor een groot gedeelte gratis. Dat geldt zelfs voor de opties voor het weghalen van wallen en rimpels. Wil je echt alles uit B612 Camera&Photo/Video Editor halen? Er is ook een betaalde optie voor 4,49 euro per maand of 33,99 euro per jaar.

