Bijna zeventig draadloze koptelefoons getest, dit is de beste

Oordopjes zijn tegenwoordig erg populair, maar toch kan een koptelefoon in sommige gevallen een betere keuze zijn. Bijvoorbeeld als je lange sessies maakt thuis achter de computer. Een koptelefoon biedt dan voor veel mensen meer comfort. Daarnaast is de noise cancelling bij koptelefoons over het algemeen beter dan bij oordopjes. Oordopjes met goede noise cancelling zijn tegenwoordig wel verkrijgbaar, maar zijn vaak nog erg duur.

De Consumentenbond test verschillende soorten koptelefoons op onder meer geluidskwaliteit, draagcomfort en accuduur. Er zijn in totaal ruim 180 koptelefoons getest die op dit moment redelijk tot goed in de winkels verkrijgbaar zijn. Daarvan vallen 69 modellen in de categorie draadloze koptelefoons.

Binnen die categorie komt een koptelefoon van Sennheiser als Beste uit de Test. Een model van JBL is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Sennheiser Momentum 4 Wireless

Deze koptelefoon van Sennheiser is een alleskunner. Hij scoort op bijna alle punten goed. Voor dagelijks gebruik is het een aanrader. Gebruik je hem maar af en toe, dan is het de vraag of het de hoge aanschafprijs waard is.

De kwaliteit van het geluid is goed. De bas is best stevig, maar ook weer niet te veel. De koptelefoon zit voor de meeste mensen comfortabel.

Ook de noise cancelling werkt erg goed. Vooral lage tonen van bijvoorbeeld auto’s of vliegtuigen hoor je een heel stuk minder. Je kunt de noise cancelling ook uitzetten.

De accu gaat lang mee, ruim 50 uur op een volle lading. En dat is opvallend voor een koptelefoon met goede noise cancelling. Meestal gaat de accu in zo’n geval een stuk minder lang mee.

De Sennheiser heeft ook enkele nadelen. Het geluid is goed, maar sommige koptelefoons in dezelfde prijsklasse hebben een beter geluid. Vaak lever je dan wel weer wat in op accuduur of gebruiksgemak. Verder is hij niet erg geschikt voor tijdens het sporten. Ook kun je hem niet goed inklappen, waardoor hij nog best wat ruimte inneemt in je tas.

Beste Koop: JBL Tune 760NC

Dit model van JBL scoort goed in de test en is een stuk voordeliger dan de Beste uit de Test. Een prima optie als je niet op zoek bent naar het beste van het beste en liever wat minder geld uitgeeft.

Het geluid van deze koptelefoon doet maar weinig onder voor die van de Beste uit de Test. Een groter verschil merk je bij de noise cancelling. Die werkt bij de JBL goed, maar kan niet tippen aan die van de Sennheiser.

De accuduur is goed. Op een volle lading kun je zo’n 38 uur gebruikmaken van de koptelefoon. Zeker in combinatie met noise cancelling is dat een prima prestatie.

Voor de meeste mensen zit deze koptelefoon comfortabel. Al is ook dit model niet erg geschikt voor tijdens het sporten. Hij blijft namelijk niet heel goed zitten als je veel beweegt. Wel kun je deze koptelefoon klein opvouwen en dus makkelijk meenemen in je tas.

