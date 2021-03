Bilal Wahib en Oussama Ahammoud nooit meer welkom op Instagram

Technische Dienst Omdat Julians moeder slecht sliep is er nu voor iedereen een middel om goed te slapen: ‘Veilig gevoel’

14 maart Ongeveer een kwart van Nederland slaapt slecht. Soms dankzij een snurkende partner, maar vaak door gepieker of stress. Veel mensen zien in medicatie de oplossing. Maar een veel gezonder alternatief is de Somnox slaaprobot, die door de ademhaling van de gebruiker te verlagen in slaap vallen een stuk makkelijker maakt. Wij gingen langs voor de rubriek Technische Dienst.