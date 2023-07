Bitcoin klimt naar 31.000 dollar, hoogste waarde sinds ruim een jaar

Vingers en tanden tellen: zo herken je (nu nog) nepfoto’s gemaakt door kunstmati­ge intelligen­tie

Donald Trump die in boeien wordt geslagen of de paus in een grote, witte pufferjas: nepfoto’s gemaakt via kunstmatige intelligentie zijn haast niet meer van echt te onderscheiden. Toch zijn er gelukkig nog manieren om ze te herkennen.