Brussel schermt met sancties nadat Musk diverse journalisten schorst van Twitter

Journalisten van onder meer de Amerikaanse media CNN, The New York Times en The Washington Post zijn gisteren door Elon Musk voor zeven dagen geschorst van Twitter. Veel van de geschorste journalisten berichtten de afgelopen dagen over het Twitteraccount dat de privéjet van Elon Musk volgt en om die reden deze week ook geschorst werd.

Opgeschort

Technologie-verslaggever Drew Harwell van The Washington Post is een van de geschorste journalisten, net als Ryan Mac van The New York Times en CNN-verslaggever Donie O’Sullivan. De accounts van deze journalisten zijn allen opgeschort, zo is op Twitter te zien.