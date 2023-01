Cryptobedrijf Genesis begint faillissementsprocedure, problemen raken ook Bitvavo

Cryptobedrijf Genesis is begonnen aan een faillissementsprocedure na aanhoudende betalingsproblemen in de nasleep van het omvallen van cryptobeurs FTX. Het bedrijf probeert met de verkoop van bezittingen geld op te halen, staat in rechtbankdocumenten.

De financiële problemen raken ook het Nederlandse platform voor cryptomunten Bitvavo, want dat bedrijf heeft nog miljoenen uitstaan bij Genesis’ moederbedrijf Digital Currency Group.

Genesis, dat zich bezighield met leningen in cryptomunten, heeft een zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure aangevraagd. Dat moet bedrijven die hun financiële verplichtingen niet meer nakomen in staat stellen actief te blijven terwijl met schuldeisers over een akkoord wordt onderhandeld. Toch blijft het voorlopig onmogelijk voor klanten om hun tegoeden terug te halen of leningen af te sluiten bij Genesis. De firma schortte alle opnames van tegoeden in november kort na de faillissementsprocedure van FTX op.

Rendement

Bitvavo meldde donderdag op de website dat de gesprekken met de Digital Currency Group vorderen over het terugbetalen van 280 miljoen euro aan klanttegoeden. Dat bedrag leenden klanten van Bitvavo uit aan het Amerikaanse cryptobedrijf in de hoop daar rendement op te behalen. Onlangs verklaarde Bitvavo dat het al zeker was dat 70 procent zou terugkeren naar klanten van het Nederlandse bedrijf, maar de overige 30 procent (zo’n 84 miljoen euro) was nog onzeker.

,,In de afgelopen dagen zijn deze gesprekken over dit restant verder gevorderd. Vanuit de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen kunnen we over het concrete onderhandelingsresultaat pas verdere mededelingen doen als de onderhandelingen volledig afgerond zijn”, schrijft Bitvavo nu. Het bedrijf beloofde ook al garant te staan voor de miljoenen.

Bitvavo, in 2018 opgericht door drie vrienden, is met ruim 1 miljoen klanten het grootste handelsplatform in Nederland. Het is een van de cryptobedrijven die de afgelopen jaren exponentieel groeiden en maandelijks meer dan 10 miljard euro aan cryptomunten verhandelden, ook via Genesis. Wat Genesis precies heeft gedaan met de 280 miljoen euro van Bitvavo is volstrekt onduidelijk. ,,Het ontbreekt in de cryptowereld aan transparantie’’, zei Teunis Brosens, crypto-expert bij ING, eerder tegen deze site.