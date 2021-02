Danslerares filmt per ongeluk militaire staatsgreep en wordt internethit

Een danslerares in Myanmar gaf gisteren haar gebruikelijke aerobicstraining zonder te beseffen dat er een historische staatsgreep gaande was. De 26-jarige Khing Hnin Wai bleef onverminderd door dansen terwijl op de achtergrond het leger aanstalten maakte om regeringsleider Aung San Suu Kyi af te zetten en te arresteren. De video is inmiddels ruim 10 miljoen keer bekeken en uitgegroeid tot een wereldwijd internetfenomeen.

De sportieve danslerares Khing Hnin Wai (26) geeft al zo’n elf maanden online trainingen in de buurt van het parlementsgebouw in hoofdstad Naypyidaw. Zo ook afgelopen maandag. Te zien is dat de danseres onverstoord verdergaat met haar training terwijl er een rits aan zwarte SUV’s met zwaailichten voorbij komt rijden.

Het liedje gaat sneller en sneller en tegelijkertijd neemt ook het aantal voertuigen in rap tempo toe, tot hilariteit van veel kijkers. De coup begint officieel op het moment dat achter de danslerares soldaten uitstappen om de barricades van het controlepunt te openen. Ook dan heeft de vrouw nog steeds niet in de gaten dat zij onbedoeld een historische gebeurtenis staat te filmen.

‘Onvergetelijke herinnering’

Het surrealistische filmpje verscheen rond hetzelfde tijdstip als de staatsgreep op de Facebookpagina van het ministerie van Onderwijs. De lerares ontdekte pas thuis dat er een coup gaande was. ,,Deze video, die ik maakte voor een danswedstrijd is een onvergetelijke herinnering geworden”, schrijft ze op Facebook. ,,Ik danste niet om een ​​organisatie te bespotten of belachelijk te maken, of om dom te zijn. Ik danste voor een fitnessdanswedstrijd.” Ze kan smakelijk lachen om de beelden. „De beelden op de achtergrond en de muziek komen precies met elkaar overeen!”

De video, waar onder meer BBC en The Guardian aandacht aan besteden, is voer voor liefhebbers van zogenoemde memes en voor filmpjesmakers. De beelden van de enthousiast dansende lerares zijn al in meerdere historische momenten gefotoshopt, waaronder de bestorming van het Amerikaanse Capitool en de ramp met het Duitse passagiersluchtschip Hindenburg.

Sommige kijkers suggereerden dat de video gemanipuleerd was en dat de vrouw danste voor een zogeheten green screen. De vrouw ontkent dit en ook online speurneuzen wisten de exacte locatie, coördinaten én tijdstip van de opnames te achterhalen.

Protest

In Myanmar werd vandaag met veel lawaai geprotesteerd tegen de militaire staatsgreep. In Yangon, de grootste stad van het land, sloegen demonstranten met lepels op pannen en toeterden mensen met de claxon van hun auto om hun onvrede te uiten over de gang van zaken.

Op sociale media worden veel beelden gedeeld van het protest. De geluiden zijn door de hele stad te horen. Vanochtend riep een actiegroep al op tot burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de militaire junta. Dit gebeurt meestal geweldloos.

De machtsovername was onvermijdelijk en ‘daarom moesten we ervoor kiezen’, zei de opperbevelhebber, generaal Min Aung Hlaing op de Facebookpagina van het leger. Het regime heeft voor een jaar de noodtoestand uitgeroepen.

