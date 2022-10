Data toegangspassen Tweede Kamerleden op straat na hack bij IT-bedrijf

Het gaat voor zover bekend om gegevens van bijna 3500 mensen die gebruikmaken van de Rijkspas, schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze stuurde die na een bericht van de Volkskrant over de hack.



ID-ware levert toegangssystemen aan zeker tientallen bedrijven en overheden, waaronder de Eerste en Tweede Kamer. In de data zijn ook persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum en pasgegevens te vinden van mensen binnen de Politieacademie, ministeries van Justitie en Veiligheid, Defensie, Financiën en Binnenlandse Zaken, evenals ProRail, TNO en Alliander. Allemaal zijn ze klant bij het bedrijf. Op de leaksite zijn ook pasfoto’s te vinden en bijvoorbeeld data van studentenpassen.



Van Huffelen zegt dat het niet mogelijk is met alleen deze gegevens een pas te maken die daadwerkelijk toegang verschaft tot het gebouw. Er zijn geen adresgegevens of bankrekeningnummers buitgemaakt.



ID-ware is eind september gehackt door een criminele groepering met de gijzelsoftware ALPHV/BlackCat, zo valt te lezen op hun site op het darkweb. Het was een aanval met ransomware, waarbij bestanden worden versleuteld die pas weer beschikbaar komen als er bijvoorbeeld losgeld is betaald. Daarbij is dus ook een grote hoeveelheid data gestolen en online gezet. Die data kan potentieel worden ingezet om toegang-of identiteitscontrole te omzeilen.