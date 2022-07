De Nothing Phone (1) breekt geen potten en verdient toch een applausje

ReviewMet z’n nieuw bedrijf hoopt de oprichter en voormalige topman van OnePlus Carl Pei een steen te verleggen in de woeste rivier die de techsector is. De Nothing Phone (1) van 469 euro, die vanaf 21 juli te koop is, vormt de eerste echte test voor z’n team. Een ‘flagship killer’ moeten we niet verwachten, maar kan de Phone (1) wel op tegen andere telefoons in de middenklasse? We testten het uit.

Tijdens verschillende briefings van Nothing die we konden bijwonen, was de rode draad van de Phone (1) snel duidelijk. Alles draait om het ontwerp van de telefoon. Die is dan ook uniek te noemen, maar tegelijkertijd wel herkenbaar.

Aan de achterkant vinden we transparant glas, waardoor verschillende onderdelen, zoals de spoel voor draadloos opladen, zichtbaar zijn. Die zijn met een uniforme kleur afgewerkt, waardoor het als een coherent geheel oogt. Ook zijn er LEDs verwerkt die in bepaalde patronen kunnen oplichten, maar daarover later meer.

Net geen iPhone

Verder vielen de gelijkenissen met recente iPhones op. Dat is geen verwijt. De symmetrisch afgewerkte schermranden en utilitaristische zijkanten van gerecycleerd aluminium geven de Nothing Phone (1) een uiterlijk dat andere telefoons van deze prijsklasse niet kunnen voorleggen.

Tegelijkertijd is het ietwat saai, en dat is ironisch omdat CEO Carl Pei de rest van de sector verwijt saai te zijn. Het oog voor details is wel opvallend voor een nieuw bedrijf als Nothing. Maar dat is het vooral op papier.

Na net geen twee weken met de Phone (1) op zak, valt op dat stof rond de cameralenzen blijft hangen en moeilijk te verwijderen is. Ook is het hoesje (€25) van het bedrijf een magneet voor krassen en vingerafdrukken. Dat oogt erg lelijk bij een telefoon met transparante achterkant. Zoals ook bij de draadloze oortjes Ear (1) van Nothing het geval is.

Het is daarbovenop jammer dat het bedrijf uitpakt met ecologische initiatieven, zoals een compacte verpakking, gerecycleerd aluminium en plastic in de telefoon, maar dat die moeite niet werd doorgetrokken naar de accessoires.

Weinig flitsend

De LEDs die de naam ‘Glyph’ kregen, kampen met hetzelfde probleem. Klinkt leuk, maar in de praktijk schort het. Het idee erachter is dat de lichtjes je subtiel melden dat je een notificatie hebt, zonder te hard te storen. Dat zou dus enkel nuttig zijn als je aan een tafel of bureau zit, maar in die situatie is het simpel om een melding te missen.

Verder kan je de LEDs ook gebruiken als minder fel alternatief voor de flitser. Daar is inderdaad wel iets voor te zeggen, maar het werkt enkel als wat je wilt fotograferen dicht genoeg in de buurt is. De ‘Glyph’ is uiteindelijk weinig meer dan een trucje om eens te tonen aan vrienden in het café. Al gooi je daarmee ook niet meteen hoge ogen.

Manusje-van-alles

De ‘Glyph’ is een gimmick, maar gelukkig eentje die je bij dagelijks gebruik niet opmerkt. Het is op die momenten dat de Nothing Phone (1) ook uitblinkt. Hoewel de telefoon niet de laatste, de beste processor gebruikt, gaat alles vliegensvlug. Het was dan ook een pretje om het twee weken lang te gebruiken.

Volledig scherm De Nothing Phone (1) in zwart en wit. © Nothing Technology Ltd.

Apps openen, ertussen wisselen, noem maar op en het gaat vooruit. Op dat vlak steekt de Phone (1) met kop en schouders boven smartphones die hetzelfde of méér kosten. Het scherm had net wat helderder mogen zijn, maar dat valt enkel op wanneer de zon té hard schijnt. De batterijduur is zeker voldoende, maar het is wat oppassen als je de Phone (1) gebruikt om accessoires draadloos mee op te laden. Ook dat is vooral op papier een leuke toevoeging.

Fotokwaliteit blijft moeilijk

Voor nieuwkomers is het een titanenwerk om de camera’s goed af te stellen. Techgiganten als Apple, Samsung en Google gooien duizenden werknemers, vele miljoenen dollars en bergen aan data tegen het probleem.

Volledig scherm De Nothing Phone (1) trekt waarheidsgetrouwe foto's, als het op kleuren aankomt. © Yorick Dupon

Nothing heeft geprobeerd het zichzelf niet té moeilijk te maken door voor cameramodules te kiezen die zichzelf al hebben bewezen. Hier geen baanbrekende technologie, dus. De Phone (1) toont wel dat er nog werk aan de winkel is om met software het uiterste te halen uit de hardware.

De hoofdcamera doet het puik als er zonlicht aanwezig is. De keuzes die Nothing heeft gemaakt qua kleurenreproductie zijn namelijk relatief neutraal en natuurlijk. Het is een kwestie van smaak, maar dankzij deze aanpak kan je achteraf zelf kiezen wat je nog doet met de foto’s.

Wel laat de Phone (1) hier en daar een steek vallen bij het aaneenkleven van verschillende frames wanneer High Dynamic Range (HDR) geactiveerd is. Daardoor zie je soms een overschotje van bijvoorbeeld een duif die door het beeld vloog.

Volledig scherm Bij de vogel onderaan de foto zie je dat de software van de Nothing Phone (1)-camera lichtjes in de mist is gegaan. © Yorick Dupon

Over beweging gesproken: wanneer de lichtsituatie niet meer optimaal is, wordt het moeilijk om dat vast te leggen. Daarmee kampen alle telefoons rond deze prijs, maar de Nothing Phone (1) scoort ten opzichte van de Samsung Galaxy A53 en Motorola Edge 30 het slechtste op dat vlak. Wel is er een functionele nachtmodus die voor goede resultaten zorgt.

Volledig scherm De nachtmodus van de Nothing Phone (1) doet het al bij al best goed. © Yorick Dupon

De ultrabreedhoekcamera is jammer genoeg duidelijk anders ingesteld dan de hoofdcamera. De kleuren van foto’s die je ermee trekt, zijn dan ook minder mooi. Het blijft wel leuk om een gebouw of landschap vast te leggen. De selfiecamera is bruikbaar, maar ook niet veel meer dan dat. Wat wel opviel was de neiging om de lucht te overbelichten, maar dat kan moeilijk een struikelblok zijn.

Volledig scherm De kleur van de lucht ziet er volstrekt anders uit, als je de hoofd- en ultrabreedhoekcamera's vergelijkt. © Yorick Dupon

Enkele voorbeelden van foto’s getrokken met de Nothing Phone (1) vind je hier.

Ondersteuning op lange termijn?

Het grootste vraagteken van de Nothing Phone (1) is de ondersteuning de komende jaren. Het gaat hier namelijk om een smartphone van een bedrijf dat nog alles te bewijzen heeft. Tijdens een interview met HLN liet marketinghoofd Akis Evangelidis weten dat de beloofde drie Androidupgrades en vier jaar aan tweemaandelijkse veiligheidsupdates geen probleem mogen vormen. Nothing werkt namelijk nauw samen met Androidontwikkelaar Google en heeft voldoende financiële ruggensteun.

Dat kunnen ze nu zeggen, maar een hardwarebedrijf uitbouwen is aartsmoeilijk. Wat er zou gebeuren met je telefoon als Nothing kopje onder gaat, is koffiedik kijken. Ook is het moeilijk in te schatten of de start-up een goede dienst-na-verkoop heeft kunnen uitbouwen de afgelopen maanden. In Europa is er gelukkig een stevig consumentenrecht, maar daar heb je natuurlijk weinig aan als je lang moet wachten op een herstelling. Bij een bedrijf als Apple of Samsung met reparateurs in Europa ben je dan zekerder op dat vlak.

Conclusie: je krijgt waar voor je geld

Nothing geeft het zelf toe wanneer je toplui kritisch bevraagt: van de ene dag op de andere gaat de Phone (1) de sector niet volledig op z’n kop zetten. Wat de telefoon daarentegen wel doet, is een interessant alternatief bieden voor wie niet de laatste middenklasse Samsung wil, maar graag opvalt zonder zich blauw te betalen.

Volledig scherm Wanneer de LEDs uit staan, is de Nothing Phone (1) plots een pak saaier. © Yorick Dupon

Dat de Nothing Phone (1) toch een meer dan bruikbaar toestel is, verdient een applausje. Het is namelijk verre van vanzelfsprekend. Wie echter een vlotte telefoon wil, maar met een betere camera, moet eens een blik werpen op de Motorola Edge 30. Al is die minder mooi afgewerkt en ja, wat saai qua design.

De Nothing Phone (1) is vanaf vandaag te koop op de website van het bedrijf. Voor 469 euro krijg je het basismodel met 8 gigabyte aan werkgeheugen en 128 gigabyte opslag. Het model met dezelfde hoeveelheid werkgeheugen, maar 256 gigabyte opslag heb je voor 499 euro. Eind deze zomer komt er ook een model met 12 gigabyte werkgeheugen en 256 gigabyte opslag, voor 549 euro.