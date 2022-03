De prachtige straatportretten van Daniël Sars zijn een dikke hit op TikTok

Daniël is een fotograaf die hard aan de weg timmert op TikTok. Hij woont in Amsterdam, studeert aan de Amsterdam Fashion Academy en werkt voor modetijdschrift Numéro . Zijn passie ligt bij fotografie, dus hij maakte er niet alleen zijn werk van; ook in zijn vrije tijd is hij er druk mee. Op TikTok deelt Daniël video’s waarin hij bekenden en onbekenden op straat vraagt of hij een portretfoto van hen mag maken. Dat resulteert niet alleen in mooie foto’s, maar ook in mooie momenten.

Daniël Sars is 20 jaar oud en woont nu al een tijdje in Amsterdam. Toen hij een jaar geleden nog in Doetinchem woonde, studeerde hij in Arnhem. ,,Ik studeerde International Business. Dat was eigenlijk niks voor mij, dus daar ben ik mee gestopt. Fotograferen vond ik altijd al erg leuk, dus ik besloot een camera te kopen. Vervolgens ben ik begonnen met studeren aan de Amsterdam Fashion Academy. Daar studeer ik nu Fashion Business.” Over de vraag of het studeren hem nu beter afgaat hoeft Daniël niet lang na te denken: ,,Gelukkig is het een Engelse studie, die duren maar drie jaar. Ik zit nu in het tweede jaar.”

,,Ik ben echt gek op fotografie. Toen ik in Amsterdam kwam wonen, wilde ik daar wat mee doen, ook qua werk. Ik heb toen iemand van Numéro benaderd en mocht daar toen gewoon aan de slag. Aan het begin ben ik vooral meer gaan fotograferen en dat ging vooral om fashion. Vervolgens ben ik meer met TikTok gaan doen. Ik werkte samen met andere TikTokkers en zij adviseerden mij om privé ook meer TikTok te gebruiken.” Inmiddels werkt Daniël naast zijn studie zo’n dertig uur per week bij Numéro.

Met twee camera’s tegelijk schieten

Daniël besloot om in zijn vrije tijd de straat op te gaan om te doen wat hij het leukste vindt: fotograferen. Op straat sprak hij mensen aan en vroeg hij of hij een foto van ze mocht maken. ,,Ik zoek echt alleen mensen uit die ik zelf leuk vind. Hoe ik dat moet omschrijven vind ik lastig, het gaat vooral om een fijne energie die ze dan uitstralen.” Om één TikTok-video te maken is Daniël ongeveer een hele dag aan het filmen. ,,Ik vind het leuk om te doen, dus dan is het niet erg.”

Een TikTok-video opnemen én tegelijk een mooi portret schieten was voor Daniël lastiger dan gedacht. ,,Ik word binnenkort 21 jaar, dus mijn ouders vroegen wat ik voor mijn verjaardag zou willen hebben. Een bodycam leek me handig, dus die heb ik alvast van ze gekregen. Dan bevestig ik mijn telefoon gewoon aan mijn lichaam om te filmen en kan ik me volledig concentreren op het maken van een mooie portretfoto.

Negatieve reacties

Daniël spreekt voornamelijk onbekenden aan op straat voor een portretfoto, dus de reacties kunnen erg wisselend zijn. ,,Ik krijg best vaak negatieve reacties. Dan zegt iemand dat ik moet oprotten met mijn camera, ofzo. Soms denken mensen dat ik als een soort straatverkoper uit ben op hun geld en zeggen ze ‘Ik geef je geen geld, wegwezen!’ Het is ook weleens voorgekomen dat iemand naar me toe liep en zei: ‘Moet jij eens even opletten. Als je dat online zet, dan weet ik je te vinden.’ Inmiddels weet ik een beetje hoe ik ermee om moet gaan. Ik geef direct aan dat ik de beelden verwijder als ze dat willen. Als ik iemand aanspreek vraag ik vaak ook als eerst of ze het goed vinden dat ik ze film.”

Bijzondere momenten

Laatst kwam Daniël BN’er Bas Smit tegen op straat en wist hij hem te strikken voor een portretfoto. Voor Daniël geen hoogtepunt om te lang bij stil te staan: hij licht liever een andere persoonlijke mijlpaal uit. ,,Ik werd laatst aangesproken door een dakloze man op straat. We raakten aan de praat en hij vertelde dat hij vroeger ook fotografeerde, maar nu dus dakloos is. Hij draaide er niet verder omheen en zei: ‘Sorry dat ik je zo ophoud, maar heb je misschien wat losgeld voor me?’ We hebben afgesproken dat ik hem zou betalen, dan mocht ik in ruil daarvoor een portretfoto van hem schieten. Ik ben toen om de hoek geld gaan pinnen en heb hem betaald voor een portret.”

Doel

,,Ik wil uiteindelijk een soort 50/50-regeling kunnen hebben. Er moet dan 50 procent van mijn inkomsten naar goede doelen kunnen gaan, de andere 50 procent wil ik zelf houden. Op dit moment heb ik natuurlijk niet het budget om ieder dakloos persoon op straat te betalen voor een portret, maar dat zou ik wel een mooi doel vinden. Een ander doel zou zijn om gesponsord te worden door een cameramerk. Dat zou me enorm helpen in mijn werk.”

