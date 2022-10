Deze apps zorgen dat je sneller kunt werken

Wie acht uur per dag werkt, is daarvan slechts een kleine drie uur productief. Zo bleek al eens uit een Brits onderzoek, waarvoor bijna 2000 kantoormedewerkers werden ondervraagd. Gelukkig is technologie ver gekomen en kun je tegenwoordig je productiviteit verhogen met een scala handige apps.

Productiviteitsapps zijn er in vele soorten en maten. Je hebt organisatorische apps, apps die processen voor je automatiseren en apps die helpen tegen afleiding. Elke soort helpt op een andere manier om werk gemakkelijker te maken. Zo kun je sneller je taken uitvoeren en dus een handige workflow ontwikkelen.

Organisatorische apps

Organisatorische apps zorgen dat je minder hoeft te onthouden. Denk bijvoorbeeld aan digitale agenda’s, die na het maken van een afspraak een notificatie sturen vlak voor het grote moment.

Ook heb je programma’s die je complete digitale projecten gemakkelijk laten plannen, zoals Trello en Notion. Hierin verdeel je een project onder in alle benodigde onderdelen en nodig je collega’s uit om een planning te maken. Je hebt de optie om de status van iedere stap bij te houden.

Vaak werken organisatorische apps onderling handig samen, waardoor je minder zelf hoeft te onthouden. De apps doen alles voor je en dus blijft je hoofd stressvrij. Je hoeft nooit meer bang te zijn dat je iets vergeet.

Automatiserende apps

Het digitaliseren van je organisatie is een goede eerste stap, maar het is nog handiger om je werk te automatiseren. Door wat slimme apps te installeren op je telefoon en deze met elkaar te laten praten, kun je jezelf flink wat werk besparen.

Ondernemers en freelancers kunnen hun boekhouding bijvoorbeeld in Moneybird regelen, zodat automatisch een herinnering wordt gemaild als een factuur na een maand nog niet is betaald.

Een andere app die helpt om tijd te besparen, is If This, Then That (IFTTT). Deze app laat je complexe routines instellen die je kleine beetjes tijd besparen in het dagelijks leven. Zo kun je inplannen dat je smartphone automatisch op ‘Niet Storen’ wordt gezet zodra je aankomt op je werk en dat je beltoon uitgeschakeld wordt.

Nog handiger is misschien wel dat je stroom in eigen huis kunt besparen als je slimme apparaten in huis hebt. Via IFTTT kun je bij het wegrijden naar kantoor een routine instellen om al je lampen uit te zetten en de thermostaat te verlagen. Zo hoef je nooit meer bang te zijn of je onnodig stroom verbruikt en ben je op kantoor ook gefocust.

Einde afleiding

De zogeheten Niet Storen-modus op je smartphone kun je gebruiken om geen meldingen te ontvangen. Hierbij kun je uitzonderingen maken voor inkomende oproepen van bijvoorbeeld je baas, zodat je die gesprekken niet mist.

Je kunt hiervoor ook specifieke apps gebruiken, zoals Freedom. Deze blokkeert inkomende notificaties, zelfs van websites die pushberichten sturen.

Klaarmaken voor succes

Welke app je ook kiest, het kost wat tijd om de processen in gang te zetten. De apps werken niet zomaar en moeten ingesteld worden. Gelukkig hebben de meeste apps simpele instructies en ben je al snel klaar voor succes.

Maak in je werkweek dagelijks een kwartiertje vrij om een app in te stellen en na een week heb je alles gereed om je tijd efficiënter te besteden. Doe dat een paar keer, en je zult merken dat je werk iets soepeler en met meer focus verloopt.

