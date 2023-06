Deze oortjes komen als beste uit de test, maar de microfoon kan beter

Draadloze oordopjes worden ook wel true wireless earbuds of draadloze in-ear oordopjes genoemd. Deze groep oordopjes wordt steeds populairder en de kwaliteit wordt steeds beter. Oordopjes zijn handig voor onderweg of tijdens het sporten.

Je ziet ze ook steeds vaker met actieve noise cancelling (ANC), waarbij het omgevingsgeluid wordt onderdrukt. Voorheen werkte ANC vooral bij koptelefoons goed. Maar oordopjes zijn daar steeds beter in geworden.

De Consumentenbond test verschillende soorten koptelefoons op onder meer geluidskwaliteit, draagcomfort en accuduur. Er zijn in totaal ruim 165 koptelefoons getest die op dit moment redelijk tot goed in de winkels verkrijgbaar zijn.

In de categorie draadloze oordopjes zijn meer dan honderd modellen getest. De AirPods Pro 2 van Apple komen op dit moment als Beste uit de Test. Een model van OnePlus heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding en is daarmee de Beste Koop.

Beste uit de Test: Apple AirPods Pro 2 (2022)

Volledig scherm Apple AirPods Pro 2 (2022). © Consumentenbond

De tweede generatie AirPods Pro hebben erg goed geluid. Het geluid klinkt prettig en goed in balans. Ook stemmen klinken erg goed, als je bijvoorbeeld naar een podcast luistert. Er lekt weinig geluid weg, dus mensen om je heen horen niet snel wat jij luistert.

Maar de oordopjes van Apple vallen vooral op door de uitstekende noise cancelling. Zowel hoge als lage tonen worden erg goed onderdrukt, zodat je je muziek veel beter hoort. Je kunt de ruisonderdrukking ook uitzetten, zodat de accu minder snel leeg raakt.

Bij de meeste mensen zitten de Airpods Pro prettig in de oren. Ze zitten niet extreem stevig, maar stevig genoeg om goed te blijven zitten. Het voordeel hiervan is dat ze comfortabel in het oor voelen.

Er zijn ook enkele minpuntjes. De kwaliteit van de microfoon is aardig, maar sommige oortjes scoren beter. En ook de accuduur is best goed, maar is bij andere oordopjes soms wel wat beter. Je kunt de oordopjes ruim 6 uur gebruiken voordat je ze weer moet opladen. Via de meegeleverde case kun je ze nog drie keer opladen, voordat je de case zelf moet opladen.

Verder kun je de oordopjes gebruiken met een Android-telefoon, maar dat werkt niet optimaal. Je hebt geen app op Android om instellingen aan te passen. Met een iPhone heb je meer mogelijkheden.

Beste Koop: OnePlus Buds Z2

Volledig scherm OnePlus Buds Z2. © Consumentenbond

De Buds Z2 van OnePlus zijn een stuk voordeliger in aanschaf dan de Beste uit de Test. Je levert wat betreft de geluidkwaliteit ook wel wat in. Maar het geluid is nog steeds prima.

Ook de noise cancelling haalt het niet bij die van Apple, maar is erg goed voor deze prijsklasse. Je kunt deze ook uitschakelen, mocht dat nodig zijn.

Het draagcomfort is goed en de accu gaat ruim 6 uur mee, net als de Beste uit de Test. Wel kun je deze oordopjes vaker opladen via de meegeleverde case, namelijk vier keer.

De Buds Z2 zijn verkrijgbaar in het zwart en in het wit.

