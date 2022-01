Een deuk in je pink door een smartphone: kan dat?

Een deuk in je pink omdat je elke dag je smartphone te lang vasthoudt. De ‘smartphonepink’ is een fenomeen dat vrijwel jaarlijks terugkomt op sociale media. Maar de foto’s van ingedeukte pinken blijken nogal aangedikt.

Je kan het je ergens wel voorstellen: als je je smartphone de hele dag tegen de binnenkant van je pink aangedrukt houdt, dan kan dat vast problemen opleveren. Regelmatig verschijnen er op Instagram, Twitter en andere sociale media afbeeldingen van schijnbaar permanent verwrongen pinken.



Onzin, zegt Henk Stam, directeur van het Hand- en Polscentrum dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van hand- en polsproblematiek, en voormalig hoogleraar aan het Erasmus MC. „Het is geen medische aandoening in de zin dat je bij onderzoek een echte afwijking vindt”, vertelt Stam. Ze staan ook niet in de rij bij het Hand- en Polscentrum. „We behandelen meer dan duizend mensen per jaar, maar wij zien ze niet. Ik heb het zelfs nog nagevraagd bij enkele huisartsen.”

Vinger is al hol

Het idee van een ‘smartphonepink’ vindt Stam dan ook niet echt geloofwaardig. „Als je kijkt hoe zwaar een smartphone is en hoe lang je hem aan één stuk gebruikt, dan is het niet aannemelijk dat je er een afwijking aan overhoudt.” Hij wijst erop dat de meeste mensen hun smartphone regelmatig wegleggen, bijvoorbeeld om een kop koffie te nemen.

Wel snapt hij waarom mensen denken dat zij een dergelijke aandoening hebben. „Kijk maar naar de tweede vingerkoot van je pink. Die is van zichzelf al hol aan de binnenkant, en dik aan de buitenkant.” De druk die je tijdelijk op je huid legt, bijvoorbeeld door even een smartphone vast te houden, doet de rest: „Je drukt dan het vocht tijdelijk uit het weefsel.”

Een smartphone is daarin niet veel anders dan een pen. „Ik heb zelfs eelt op mijn vingers door het vele schrijven. Maar niemand spreekt van een ‘schrijfwijsvinger’, omdat we al heel lang weten wat een pen is. Je ziet bij nieuwe technologie altijd claims dat die klachten veroorzaken.”

Maak je niet druk

Kan het dan echt geen kwaad om zo lang je smartphone te gebruiken? „Ik heb één keer meegemaakt dat een 15-jarig meisje langs kwam met een smartphonegerelateerde klacht. Ze ging naar de neuroloog, omdat ze misschien carpaal tunnelsyndroom had, een afgeklemde zenuw in haar pols. Maar bij het onderzoek konden we niks vinden.”

Het getintel dat ze in haar duimen voelde, bleek een simpele oorzaak te hebben: ze gebruikte de duimen te vaak om berichten te schrijven op haar telefoon. Maar daarvoor heb je helemaal geen medische ingreep nodig, aldus Stam. „Ik vroeg haar om haar smartphonegebruik in te perken tot drie keer een half uur per dag. En om meer met haar wijsvingers te tikken.”

Het probleem loste toen vanzelf op. „Als je last heb van je handen door je smartphonegebruik, moet je je niet te druk maken”, adviseert Stam. „Neem wat meer pauze, zet je vingers in een andere positie op de telefoon, en gebruik de spraakfunctie meer.”

Let wel op je houding

Het echte gevaar van de smartphone ligt namelijk helemaal niet bij je handen. Je nek en schouders kunnen veel meer te lijden hebben onder overmatig telefoongebruik.

„Veel mensen buigen zich richting hun telefoon, in plaats van de telefoon hoger te houden”, zegt Stam. „Dat is niet zo’n probleem als je wat jonger bent, maar als je ouder bent, kun je op de lange termijn veel pijn in je rug en nek voelen als je te veel in die houding zit. En dat is veel lastiger te behandelen.”

Zijn belangrijkste advies: blijf je bewust van je houding en wissel af en toe hoe je zit als je je smartphone gebruikt. „Dat kost niks, maar gebeurt heel weinig.”

