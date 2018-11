Einde van een tijdperk: WhatsApp begint met advertenties

WhatsApp begint komend jaar met het plaatsen van advertenties. De reclames worden gelanceerd in de statusweergave van de app en moeten het primaire verdienmodel van de app worden. Dat maakte topman Chris Daniels gisteren bekend. De populaire chatdienst is sinds de oprichting in 2009 altijd advertentievrij geweest.

Het was een speerpunt voor WhatsApp-oprichters Jan Koum en Brian Acton: de chatdienst blijft altijd advertentievrij. Maar daar denkt moederbedrijf Facebook anders over. Nu beide oprichters niet meer betrokken zijn bij de chatdienst, rolt Facebook de eerste advertentiemogelijkheden voor ondernemers uit.

De advertenties komen in de statusweergave van de app. In die weergave kunnen gebruikers een foto, video of gifje delen dat door al hun contactpersonen bekeken kan worden. ,,Veel mensen zullen er in eerste instantie weinig van merken. De status-weergave is namelijk niet erg populair onder gebruikers’’, legt Arnoud Wokke van techwebsite Tweakers uit. Hoeveel mensen er precies gebruik van maken, heeft WhatsApp nooit bekend willen maken. ,,Maar voor adverteerders is het zeker wel de moeite waard. Zelfs wanneer slechts 1 procent van de gebruikers een keer naar een status kijkt, heb je al vijftien miljoen mensen bereikt.’’

Chats

Of de advertenties later ook in andere onderdelen van de app zullen verschijnen, is volgens Tweakers niet bekend. Daar deed topman Daniëls geen uitspraken over. Chats blijven vooralsnog dus wel advertentievrij. ,, Dat zal ook wel zo blijven. Het technisch enorm lastig om advertenties in chats te plaatsen, aangezien die versleuteld zijn. Je kunt daar niet zomaar een advertentie tussen plaatsen’’, aldus Wokke. Maar voor het chatoverzicht geldt dat niet. ,,Daar kan het bedrijf wel advertenties bij plaatsen. Het is een mogelijkheid dat die uitbreiding er in de toekomst gaat komen.’’

WhatsApp is de populairste chatdienst in de Benelux en heeft wereldwijd ruim 1,5 miljard gebruikers. Hoeveel van hen ook gebruik maken van de statusweergave van de app is niet bekend.

Volledig scherm WhatsApp-oprichter Brian Acton is fel tegen advertenties op de chatdienst. © REUTERS