EU-hof schrapt boete van bijna 1 miljard euro voor Amerikaanse chipmaker Qualcomm

Volgens het Europees Hof van Justitie, een onderdeel van het hof in Luxemburg, is de analyse van de commissie niet geldig en heeft het bedrijf zich niet goed kunnen verdedigen door een aantal ‘procedurele onregelmatigheden’.

Volgens de commissie had Qualcomm tussen 2011 en 2016 oneerlijke afspraken gemaakt met technologieconcern Apple over het exclusieve gebruik van zijn chips in Apples iPhones en iPads. Daarvoor betaalde de chipmaker miljarden dollars aan Apple. Daardoor werden concurrenten als Intel Corp geblokkeerd.

Mededingingscommissaris Margrethe Vestager legde daarvoor een boete van 997 miljoen euro op. Ze kan tegen het besluit van het gerecht in beroep gaan., een onderdeel van het hof in Luxemburg, is de analyse van de commissie niet geldig en heeft het bedrijf zich niet goed kunnen verdedigen door een aantal ‘procedurele onregelmatigheden’.

Volgens de commissie had Qualcomm tussen 2011 en 2016 oneerlijke afspraken gemaakt met technologieconcern Apple over het exclusieve gebruik van zijn chips in Apples iPhones en iPads. Daarvoor betaalde de chipmaker miljarden dollars aan Apple. Mededingingscommissaris Margrethe Vestager legde daarvoor een boete van 997 miljoen euro op. Ze kan tegen het besluit van het gerecht in beroep gaan.