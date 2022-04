Europees akkoord over strengere regels voor techreuzen moet consument beter beschermen

De zogeheten Digital Services Act (DSA) regelt onder meer het verwijderen van illegale berichten en desinformatie, stelt transparantie over de werking van algoritmen verplicht en verbiedt het verzamelen van informatie van gebruikers over gezondheid, seksuele geaardheid of politieke voorkeur.

‘We hebben een deal. De DSA zal ervoor zorgen dat dat wat offline illegaal is ook online als illegaal wordt gezien en behandeld - niet als een slogan, maar als realiteit’, zei de Europese Commissaris die gaat over mededinging, Margrethe Vestager, op Twitter. De overeenkomst volgde na onderhandelingen die ruim zestien uur duurden.

Nederland is heel tevreden over het akkoord. ,,Deze wetgeving is een doorbraak in hoe we desinformatie aanpakken. Big tech-bedrijven moeten nu veel meer doen. Ze moeten bots en nepaccounts weren en samenwerken met onafhankelijke fact-checkers. Algoritmes die desinformatie stimuleren, moeten worden aangepast. Dat is een hele stap vooruit”, laat staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) weten.