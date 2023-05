Expert over ‘hersen-doorbraak’ Elon Musk: ‘Wie blind is, kan straks opnieuw zien’

Ope­nAI-top­man dreigt te stoppen met ChatGPT in EU door nieuwe wetgeving

OpenAI, de maker van chatbot ChatGPT, dreigt de Europese Unie te verlaten als het Amerikaanse bedrijf niet kan voldoen aan de in de maak zijnde regels van Brussel voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat heeft topman Sam Altman gezegd tegen persbureau Reuters. ,,We zullen ons best doen om aan de wetgeving te voldoen, maar als dat niet lukt, zullen we stoppen met het aanbieden van onze diensten in de EU.”