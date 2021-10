Facebook en Instagram voor sommige gebruikers opnieuw niet bereikbaar

Me­ga-sto­ring Facebook vermoede­lijk gevolg van blunder

5 oktober De ongekend lange storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van een interne fout door een medewerker, vermoeden veiligheidsexperts. Deze medewerker zou een update hebben uitgevoerd bij de border gateway protocol (bgp)-systemen. Dat zorgt ervoor dat bezoekers op de website of in de apps terechtkomen. Binnen een paar minuten bestond het bgp-systeem niet meer.