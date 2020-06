Fortnite schrapt politieauto’s wegens onrust racisme en politiegeweld

Volgens een bron van The Wall Street Journal, die bij de ontwikkeling van het spel betrokken is, is het ‘geen politiek statement’, maar wel een reactie op de gevoeligheden rond racisme en politiegeweld.

Epic, de uitgever van het spel, heeft geen officiële reactie gegeven op het verwijderen van de wagens. Auto’s dienen in het spel slechts ter decoratie en spelers kunnen er niet in rondrijden, hoewel de ontwikkelaars erop gehint hebben dat dit in de toekomst wel kan. Diverse media halen dan ook vermoedens aan dat Epic de stap genomen heeft om te voorkomen dat spelers elkaar kunnen aanrijden in politieauto’s.

George Floyd