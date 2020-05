Fraude via Whatsapp neemt toe: ‘Vertrouw je mij soms niet?’

Fitbit wil met zijn sporthorlo­ges Covid-19 in vroeg stadium ontdekken

22 mei Fitbit voegt in de Verenigde Staten en Canada een onderdeel met de naam Fitbit Covid-19 Study toe aan zijn mobiele app. Het bedrijf wil onderzoeken of het mogelijk is om een algoritme te ontwikkelen waarmee een coronabesmetting te ontdekken is voordat zich symptomen voordoen.