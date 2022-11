Getest: Dit is de beste alles-in-1 kleurenprinter

Bij een printer kun je kiezen uit veel verschillende soorten: een kleurenprinter of zwart-witprinter, bijvoorbeeld, maar er zijn ook laserprinters, inkjetprinters, inkttankprinters en printers met een inktabonnement. En misschien zoek je een alles-in-1 printer waarmee je ook kunt scannen en kopiëren. Elk soort printer heeft zo zijn voor- en nadelen. De beste printer voor jou is afhankelijk van wat je print, hoe vaak je print en welke printkwaliteit je nodig hebt.

De Consumentenbond test verschillende soorten printers op onder meer afdrukkwaliteit, printsnelheid en inkt- of tonerkosten. Bij alles-in-1 printers wordt ook gekeken naar scan- en kopieerprestaties. Er zijn in totaal ruim 235 printers getest die redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de ruim 165 geteste alles-in-1 kleurenprinters komt een printer van Epson als Beste uit de Test. Een printer van HP is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Epson Ecotank ET-8500

Volledig scherm De Epson Ecotank. © Consumentenbond

Deze printer van Epson is een inkttankprinter. Het voordeel van een inkttankprinter is dat de inktkosten heel laag zijn. Je kunt de ingebouwde inkttanks zelf bijvullen. Volgens Epson kun je met de meegeleverde flesjes inkt maar liefst ruim 2000 foto’s printen.

De ET-8500 blinkt uit in het afdrukken van foto’s. Dat doet hij erg goed, zeker voor een inkttankprinter. Hij werkt met zes verschillende kleuren inkt en de afdrukken zijn zowel op mat papier als op fotopapier erg mooi.

Verder kan de printer dubbelzijdig printen en heeft hij een extra papierlade voor fotopapier. Naast verbinden via wifi of ethernet, kun je ook rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-stick of een sd-kaartje.

Er zijn ook wat minpunten. Zo is hij is niet bepaald goedkoop in de aanschaf. Maar als je veel print kun je dat compenseren door de lage inktkosten. Hij is ook niet heel goed in het printen van tekst. Hij doet dat redelijk, maar de letters zijn niet helemaal scherp. En als laatste is hij niet goed in kopiëren. De kwaliteit is bij kopiëren veel slechter dan bij printen.

Beste Koop: HP Smart Tank Plus 559

Volledig scherm De HP Smart Tank. © Consumentenbond

Deze printer van HP is ook een inkttankprinter. Hij is een stuk goedkoper in aanschaf dan de Epson. Net als de Epson wordt hij geleverd met zoveel inkt, dat je misschien nooit meer inkt hoeft te kopen.

De afdrukkwaliteit is niet slecht, maar kan zeker niet tippen aan die van de Epson. Afbeeldingen zijn soms een beetje korrelig en foto’s een beetje fel van kleur. Zwarte tekst zou wat scherper kunnen zijn.

De printer maakt nauwkeurige en realistische scans. Kopiëren gaat redelijk snel, maar de kwaliteit van kopietjes zou wat beter kunnen. Printen kan via bluetooth of wifi, en je kunt rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-stick of een sd-kaart.

Ook deze printer heeft wat minpuntjes. In tegenstelling tot kopiëren gaat het printen soms erg traag. Zwart-wittekst print hij nog redelijk snel, maar afbeeldingen of foto’s duren erg lang. De printer kan geen dik papier aan. Papier van 90 gram/m2 is het zwaarste wat hij aan kan. En de printer heeft geen opties als automatische documentinvoer of automatisch dubbelzijdig printen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.