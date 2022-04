Getest: Dit is de beste superzoom compactcamera

Het woord ‘compact’ kan wat misleidend zijn bij deze camera’s, want klein van omvang zijn ze zeker niet.. Compact betekent hier dat de camera is voorzien van een vaste lens.

Het draait bij deze camera’s om inzoomen. Een zoombereik van 16x is het minimum. Maar een groter zoombereik betekent wel vaak een wat kleinere beeldsensor, en dat betekent iets mindere fotokwaliteit. Het is van belang om de juiste balans te kiezen.

De Consumentenbond test voortdurend fotocamera’s op onder meer fotokwaliteit, bediening en snelheid. Er zijn in totaal ruim 150 verschillende camera’s getest die online verkrijgbaar zijn.

Bij de 14 geteste modellen in de categorie superzoom compactcamera’s komt een camera van Sony als beste uit de test. Een model van Panasonic is de beste koop.

Volledig scherm De Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV komt als beste uit de test. © Consumentenbond

Deze camera van Sony is niet goedkoop. En hij weegt meer dan een kilo. Het zoombereik is met 25x niet supergroot, maar de beeldsensor kan daardoor juist wel wat groter zijn. En dat levert mooie foto’s op.

De fotokwaliteit is goed en ook de video’s zijn van prima kwaliteit. Met resolutie en scherpte heeft de camera geen moeite en de beeldstabiliteit is goed. De zoeker werkt prettig en de camera ligt lekker in de hand.

Het scherm is kantelbaar en goed leesbaar, ook bij fel licht. Bovenop de camera zit een handige kleine display waarop je de instellingen snel kunt aflezen.

De camera heeft, naast de hoge prijs en het gewicht, verder maar weinig minpunten. Het enige is dat je last kunt hebben van lichtreflecties als je een lichtbron in beeld hebt.

Volledig scherm De Panasonic Lumix DC-FZ82 is volgens de Consumentenbond de beste koop. © Consumentenbond

Dit goedkopere model van Panasonic is een goed alternatief. Zeker als je ook liever een wat groter zoombereik wilt hebben. Die is met 60x een stuk groter dan bij de Sony.

Het grote zoombereik betekent helaas wel dat je wat inlevert op beeldkwaliteit. De foto- en videokwaliteit is bij de Panansonic wel nog steeds voldoende, maar kan niet tippen aan de Sony. Vooral bij weinig licht, ga je dat merken.

De camera ligt lekker in de hand en de bediening werkt eenvoudig. Hij heeft wel wat minder fysieke bedieningsmogelijkheden vergeleken met de Sony. Dat maakt de bediening eenvoudiger, maar geeft je minder mogelijkheden om geavanceerde instellingen snel aan te passen. Het aanraakscherm en de zoeker werken goed. Het scherm is niet kantelbaar.

Al met al is het een hele aardige camera waar je goede foto’s en video’s mee kunt maken. Hij is ook een stuk lichter dan de Sony, dus makkelijker mee te nemen. Het grootste nadeel van deze camera is toch wel de mindere beeldkwaliteit bij weinig licht.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.