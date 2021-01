Google dreigt zoekmachine in Australië af te sluiten

Google-topvrouw Mel Silva zei in de Australische Senaat dat de wetgeving onwerkbaar is, en dat het bedrijf onmogelijk het financieel risico kan berekenen. ,,De Australische markt verlaten is de enige rationele beslissing als deze code erdoor komt’’, zei Silva.

De code werd in december geïntroduceerd in het Australische parlement. Volgens het Australische persbureau AAP zou Google boetes tot 10 miljoen Australische dollar (6,4 miljoen euro) moeten betalen als ze de uitgevers weigert te betalen voor hun artikelen. In eerste instantie zou de wetgeving gelden voor de nieuwsfeed van Facebook en Google Search.

Premier Scott Morrison zei op het dreigement van Google: ,,Het is Australië dat de regels opstelt over wat toegelaten is in Australië, en het is ons parlement dat daarover beslist. Zij die bereid zijn binnen dit kader in Australië te werken, zijn welkom. Maar we buigen niet voor dreigementen.’’