Google Maps laat gebruikers milieuvriendelijkere routes plannen

Gewonden door incident in datacenter van Google

Drie mensen zijn gewond geraakt bij een incident in een van de datacenters van Google in de Amerikaanse staat Iowa. Ze moesten volgens lokale media naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of dit incident verband houdt met het tijdelijk vastlopen van de website en zoekmachine van Google maandagavond. Veel mensen deden rond dezelfde tijd melding van een storing.

9 augustus